Baesweiler.

So still ist es im Pädagogischen Zentrum des Baesweiler Gymnasiums selten: Gebannt und zutiefst betroffen lauschte das Publikum – weit über 100 waren gekommen – der aufrüttelnden Lesung von Niklas Frank, Autor von „Der Vater – eine Abrechnung“ und „Meine deutsche Mutter“. Bücher, in denen er seine Kindheit und das Verhältnis zu seinen Eltern aufarbeitet.