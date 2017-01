An weiterführenden Schulen gibt es mehr Männer

Männer sind in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen an allen Schulformen in der Unterzahl. An keiner Schulform jedoch gibt es so wenig Männer wie an Grundschulen. In Alsdorf liegt der Männeranteil bei 13,8 Prozent, in Baesweiler bei zwölf Prozent, in Herzogenrath bei 6,2 Prozent und in Würselen bei 3,3 Prozent.

In Alsdorf arbeiten die meisten männlichen Lehrkräfte mit einem Anteil von 39,4 Prozent an Gesamtschulen, in Baesweiler arbeiten mit 36,5 Prozent die meisten männlichen Lehrer an den Gymnasien. In Herzogenrath finden sich die meisten männlichen Lehrer an Realschulen: Immerhin 44,4 Prozent des Kollegiums sind dort männlich. In Würselen ist der Männeranteil mit 44,1 Prozent an den Gymnasien am höchsten.