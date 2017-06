Herzogenrath. Unter dem Motto „Gemeinsam für Herzogenrath“ führen der Stadtsportverband Herzogenrath e.V. und die Bürgerstiftung Herzogenrath das Projekt „Jedes Kind soll Schwimmen lernen“ durch. Als die Familie Schunck, Inhaber des Rewe-Marktes in Merkstein, von der Aktion hörte, war sie spontan zur Unterstützung bereit und konnte auch die Marktleiter der Rewe-Märkte Herzogenrath-Mitte und Straß dafür gewinnen.

Neben den Leergut-Annahme-Automaten sind jetzt Spendenboxen mit der Beschreibung des Projektes aufgehängt, in die Leergut-Bons eingeworfen können. Peter Waliczek, Vorsitzender der Bürgerstiftung: „ Die Unterstützung durch die Rewe-Märkte ist eine fantastische Sache. So kann jeder mithelfen, dass jedes Kind in Herzogenrath Schwimmen lernen kann.“