Alsdorf - „L#amitié“: Ein kostenloses Tanzprojekt für Jugendliche

Alsdorf.

Unter dem Titel „L#amitié“ bietet der Aachener Verein ARTbewegt ab September bis Februar 2019 ein kostenloses Tanzprojekt mit abschließender Aufführung unter der Leitung der Tanzpädagoginnen und Choreografinnen Maria Schneiders und Fátima Niza an, unterstützt durch den Tänzer Hermann „Flying“ Bär. Das Angebot richtet sich an Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, die Spaß an Bewegung und Kreativität haben.