Alsdorf - „Kunst für Alsdorf“: In Erinnerung an die Geschichte unter Tage

Alsdorf.

Der Blick soll zu Boden gehen. Genauer: Auf das, was noch vor rund drei Jahrzehnten tief darunter war. An die Lage und Tiefe der ehemaligen Bergmannsstollen und -strebe unter der Stadt sollen künftig runde „Geschichtsplatten“ in den Gehwegen erinnern. Mit dieser Idee hat eine studentische Gruppe bei der jüngsten Auflage des Wettbewerbs „Kunst für Alsdorf“ überzeugt.