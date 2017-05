Herzogenrath.

Nach dem großen Premierenerfolg der unlängst in Leben gerufenen Kunst-Reihe „Kultur-Kirche“ St. Josef in Straß hatte Gemeindereferent Wilfried Hammers hatte für Auflage Nummer zwei persönliche Kontakte spielen lassen. Der mit wiederum über 120 Gästen prall gefüllten Pfarrkirche wurde ein besonderes, musikalisches Bonbon präsentiert, als Iris Lübges mit ihrem Gospelchor „Sound‘n‘Soul“ aus Aachen in das geheimnisvoll ausgeleuchtete Gotteshaus eintrat.