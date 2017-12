Herzogenrath - Krimiautor Horst Eckert mit Handschelle geehrt

Als Fernsehjournalistgearbeitet

Horst Eckert wurde 1959 in Weiden/Oberpfalz geboren und lebt seit 30 Jahren in Düsseldorf. Er studierte Politische Wissenschaft und war 15 Jahre Fernsehjournalist, bevor er sich hauptberuflich dem Schreiben widmete. 1995 erschien sein Debüt „Annas Erbe“. Sie sind in mehrere Sprachen übersetzt sowie preisgekrönt.