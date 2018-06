Herzogenrath.

Der Technologiepark Herzogenrath (TPH) bekommt Zuwachs. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen wird sich der sükoreanische Automobilzulieferer CTR Central dort niederlassen. Dazu eröffnete das Unternehmen in dieser Woche die CTR Europe GmbH, die in Zukunft an neuen Technologien mit der Universität arbeiten wird.