Alsdorf - Konzertabend mit viel Sympathie für Gastchor

Alsdorf.

Diesen Abend werden alle Beteiligten noch lange in Erinnerung behalten. Was mit „Ein Strauß bunter Melodien“ zum Konzertabend des MGV Broicher Siedlung überschrieben war, geriet zu einem Konzerterlebnis, das die begeisterten Zuschauer, unter ihnen auch Wilfried Leisten, Vorsitzender des Chorverbandes Städteregion Aachen, in der erneut vollbesetzten Gemeinschaftshalle Broicher Siedlung zum Mitsingen und viel Applaus veranlasste.