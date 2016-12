Herzogenrath.

Schon vor der Bescherung haben die Aktiven des Orchestervereins Kohlscheid ihre Mitbürger reich beschenkt: mit dem Adventskonzert in der Kirche St. Katharina am Mark. Dirigent Patrick Körver und die Seinen boten ein abwechslungsreiches Programm, in dem neben (vor)weihnachtlichen Weisen auch klassische Rockballaden wie Procul Harums Hit „A Whiter Shade Of Pale“ nicht fehlten.