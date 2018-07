Würselen - Konzert auf der Würselener Waldbühne

Anmelden zur Führung durch das Sägewerk

Der „Weidener Sommer“ geht in die nächste Ferienwoche. Der erste Biergarten-Abend in diesem Sommer im Weidengarten vor dem Pfarrheim an der Luciastraße öffnet am Freitag, 20. Juli, seine Pforten. Ab 20.30 Uhr kommen vor allem Freunde der Mundart auf ihre Kosten.

Heinz Dahmen wird die Biergartenfreunde mit Lesungen auf Platt gut unterhalten. Die Radfahrer treffen sich am Dienstag, 24. Juli, zur nächsten Ausfahrt ins Blaue. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Pfarrheim Luciastraße. Am Donnerstag, 26. Juli, laden Wilfried Bonn und sein Team um 19 Uhr wieder einmal zu einem französischen Abend in den Weidengarten ein. Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Am Donnerstag, 2. August, wird es eine Führung im Sägewerk Eigelshoven geben. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Eingang an der Hauptstraße.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 26. Juli gebeten, und zwar per Email unter WeidenerSommer@web.de. Die Anmeldungen können auch formlos in den Briefkasten am Pfarrheim an der Luciastraße 7 eingeworfen werden.