Nordkreis - Kommentiert: Gedankenlos, aber auch zynisch

Nordkreis.

Die Stadt Würselen hat 57 Parkplätze an ein Fitnessstudio verpachtet, um die Ansiedlung des Unternehmens in einem leer stehenden Ladenlokal an der Neuhauser Straße zu ermöglichen. Sonst wäre es kaum möglich gewesen, die notwendige Zahl von Stellplätzen nachzuweisen. Das nennt man Wirtschaftsförderung.