Nordkreis - Kommentiert: Ein Zugewinn für die Stadt

Dass Herzogenrath ein neues Festival bekommt, ist für die Stadt ein großer Zugewinn. Es fehlt an generationenübergreifenden Veranstaltungen dieser Art – nicht nur in Herzogenrath.

Gerade junge Menschen zieht es am Wochenende oft in die größeren Städte, weil dort die Vielfalt an Veranstaltungen gegeben ist. Dass die Projektgruppe von Schülern, Stadt und Lehrern diesen mutigen Schritt geht, ist wichtig. Es zeigt, dass die Realisierung eines Festivals für eine kleinere Stadt wie Herzogenrath nicht unmöglich ist.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Festival den gewünschten Erfolg bringt. Den Schülern und vor allem der Stadt wäre ein Erfolg zu wünschen. Sie sollten die Besucher aber nicht mehr allzu lange auf das Programm warten lassen.

Die Spannung hochzuhalten, ist zwar sicher eine sinnvolle Marketingstrategie, kann aber auch nach hinten losgehen, wenn die Programmpunkte nicht zufriedenstellen sind.