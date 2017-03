Herzogenrath.

Auch in Herzogenrath werden Plätze in Kindertagesstätten knapp. Das gilt aber nicht für das ganze Stadtgebiet. Während in Herzogenrath-Mitte und Merkstein zur Zeit noch die Rechtsansprüche von Eltern auf einen Platz für ihr Kind in Kindertagesbetreuung offenbar ohne große Probleme erfüllt werden können, wird es in Kohlscheid eng.