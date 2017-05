Würselen.

Dass in einer Küche gekocht wird, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Wenn dabei aber noch rund 400 Leute zusehen und der Sternekoch Alfons Schuhbeck die Kelle schwingt, dann ist das nicht ganz alltäglich. Jetzt bot sich im Möbelhaus von XXXL Pallen in Würselen genau eben jenes Bild.