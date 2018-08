Baesweiler - Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“ geht in nächste Runde

Baesweiler. Deutschlandweit treten seit 2008 Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die Stadt Baesweiler ist von Montag bis Sonntag, 3. bis 23. September, mit von der Partie.

Zur Förderung desRadverkehrs Zur Förderung des Radverkehrs veranstalten die Stadt und das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen aus Aachen am Donnerstag, 30. August, um 19 Uhr eine Bürgerwerkstatt im Quartiersbüro Kreativ, Kückstraße 21. Bereits im Jahr 2000 hat Baesweiler ein Radverkehrskonzept erstellen lassen, das schrittweise umgesetzt wurde. Doch ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten ist von besonderer Bedeutung, so soll ein neues Radverkehrskonzept unter starker Einbeziehung des Klimaschutzaspektes – ausgehend vom 2014 entwickelten Klimaschutzkonzept der Stadt – in diesem Jahr mit Hilfe von Bundesfördermitteln erstellt werden. In der Bürgerwerkstatt können Erfahrungen und Wünsche für die Radverkehrssituation eingebracht werden. Fragen beantwortet: Annika Tritsch, 02401/800 375, annika.tritsch@stadt.baesweiler.de.

In diesem Zeitraum können Mitglieder des Kommunalparlaments und natürlich alle Bürger und jeder, der in Baesweiler arbeitet oder einem Verein angehört, bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses mitmachen und Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte auf www.stadtradeln.de/baesweiler.

Bürgermeister Dr. Willi Linkens freut sich über die Teilnahme Baesweilers: „Einer der Schwerpunkte in diesem Jahr ist die Förderung des Radverkehrs. Wir sind gerade dabei, das bestehende Radverkehrskonzept zu ergänzen, weshalb Stadtradeln 2018 besonders gut in unser Programm passt. Vom Wettbewerb erhoffen wir uns, dass noch mehr Menschen in Baesweiler auf die vielen positiven Aspekte des Radfahrens – wie Gesundheitsförderung, Klimaschutz und Verkehrsberuhigung – aufmerksam werden und gerade für Kurzstrecken im Stadtgebiet vom Auto auf das klimafreundliche Rad umsteigen.“

Beim Stadtradeln geht es um Spaß beim Fahrradfahren sowie tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen aufs Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Viel Spaß und tolle Preise

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen bzw. einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen.

Besonders aktive Radfahrer können sich zudem als sogenannte Stadtradeln-Stars registrieren und zusätzliche Preise gewinnen. Mehr Informationen hierzu gibt es auf www.stadtradeln.de/star.

Bürgermeister Linkens hofft auf eine rege Teilnahme aller Bürger und Interessierten beim Stadtradeln, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Fragen, die eventuell auftreten, beantwortet die städtische Klimaschutzbeauftragte Annika Tritsch, 02401/800375 oder annika.tritsch@stadt.baesweiler.de.