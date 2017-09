Klezmer-Musik in der Kulturkirche St. Josef

Nordkreis. Die Kulturkirche von St. Josef lädt für Freitag, 22. September, 20 Uhr in Kooperation mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk in die Kirche an der Josefstraße ein.

Mit dem Ensemble „Shpil, Klezmer, Shpil“, das sich aus jüdischen und christlichen Musikern zusammensetzt, und dem Mönchengladbacher Shalom-Chor steht Klezmer-Musik auf dem Spielplan.

Tickets sind an der Infothek im Rathaus, in den Buchhandlungen Katterbach, sowie über das Pfarrbüro von St. Josef (Vorbestellung auch über den AB der Gemeinde unter Telefon 02406/2255) und die Verantwortlichen in Straß zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf zu haben, Abendkasse 12 Euro. Ausnahmegruppen erhalten die Tickets zum halben Preis.