Würselen/Herzogenrath - Klares Votum für Sperrung der Brücke

Würselen/Herzogenrath.

„Für Frösche wird mehr getan als für Kinder!“ Für erstere ist ein Schutzzaun errichtet worden, Kinder indes laufen auf dem Bürgersteig des schmalen Mühlenwegs Gefahr, von Autos angefahren zu werden, die dem Gegenverkehr ausweichen. Entsprechend emotionsgeladen war die Stimmung am Donnerstagabend am Tannenweg. Die Anwohner von Mühlenweg und Ather Straße wollen nicht länger hinnehmen, was sie verkehrsmäßig tagtäglich unmittelbar vor ihrer Haustür erleben.