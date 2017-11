Alsdorf/Aachen.

In welchem Maße darf eine Stadt Anwohner finanziell in die Pflicht nehmen, wenn sie eine Straße erneuert? Mit dieser Fragestellung befasst sich am Montag das Aachener Verwaltungsgericht. Hintergrund ist die von den Anwohnern Cindy und Albert Wilhelm Janser bemühte Klage gegen die Stadt Alsdorf.