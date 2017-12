Würselen - Kindergartenkinder schmücken Weihnachtsbaum im Rathausfoyer

Würselen. Es ist langjährige Tradition, dass Kindergartenkinder den Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses auf dem Morlaixplatz schmücken. Seit 20 Jahren kommt Renate Rütters vom städtischen Familienzentrum Lebens-Spiel-Raum mit Kindern und Kolleginnen, um den Baum mit selbstgebastelten Anhängern zu bestücken.

Gebastelt haben die Kinder aller vier städtischen Kindertageseinrichtungen, die Kita Würselen-Mitte hat aber den kürzesten Weg und war beim Schmücken und anschließendem Singen immer mit dabei. Der Baumschmuck ist in diesem Jahr ein Besonderer. Die Kinder der städtischen Kitas In der Dell und Lessingstraße und der städtischen Familienzentren Lebens-Spiel-Raum und Heidegarten haben kunterbunte Sterne gebastelt. 50 dieser Sterne sind mit einem Wunsch eines Würselener Kindes oder Jugendlichen versehen, dessen Familie nur ein geringes Budget zur Verfügung hat. Bis Freitag, 15. Dezember, haben alle Bürger die Möglichkeit, „Wunscherfüller“ zu werden. Jeder, der sich beteiligen möchte, kann einen Wunschstern aussuchen.

Die Geschenke sollen dann bis 15. Dezember weihnachtlich verpackt und gerne mit persönlichen Gruß versehen zusammen mit dem Stern im Rathaus an der Information oder in Zimmer 27 abgegeben werden. Das Jugendamt wird die Geschenke an die Familien verteilen. Bürgermeister Arno Nelles zu den Kita-Kindern: „In diesem Jahr freue ich mich besonders, weil der Baumschmuck etwas ganz Besonderes ist. Dank Eurer Unterstützung werden viele Weihnachtswünsche erfüllt.“ Traditionell ist auch das Singen. Dabei hat in diesem Jahr außerdem der Verein Türöffner, Kooperationspartner des Familienzentrums Lebens-Spiel-Raum, mitgemacht. Pelin Sahime Yigit war mit Vereinsangehörigen und Kindern gekommen und hat mit deutschen und einem russischen Weihnachtslied unterhalten.

Die Stadt Würselen bedankt sich im Voraus bei allen Bürgern, die den Kindern und Jugendlichen Wünsche erfüllen und wünscht eine frohe Adventszeit. Informationen zu der Aktion sind auf wuerselen.de zu finden.