Baesweiler.

Eine Zeitung zu gestalten, erfordert eine Menge Aufwand. Dazu müssen Termine vereinbart, Interviews geführt, Fotos gemacht und Texte verfasst werden. Am Ende muss all das natürlich auch noch in eine vernünftige Form gebracht und gedruckt werden. Um das innerhalb kürzester Zeit umzusetzen, braucht man ein entsprechend großes Team.