Kidix-Kurse starten im Nordkreis

Nordkreis. Die Kidix-Kurse des Helene-Weber-Hauses sind Eltern-Kind-Kurse zu denen Väter, Mütter, Großeltern oder andere Bezugspersonen mit Kindern ab zehn Monaten eingeladen sind.

In den Kursen werden die Kinder in Bewegung, Sprache, Sinneswahrnehmung, Musik und Kreativität gefördert. Ihr Selbstbewusstsein und ihr soziales Verhalten werden in der Gruppe gestärkt.

Die Kurse: Start Montag, 9. Januar, 9 bis 10.30 Uhr im Helene-Weber-Haus Alsdorf, Goethestraße 183 in Warden; Start Dienstag, 10. Januar, 9 bis 10.30 Uhr und Donnerstag, 12. Januar, 9 bis 10.30 Uhr jeweils im Pfarrheim St. Pius, Ahorn-Straße in Würselen-Teut; Freitag, 13. Januar, 9 bis 10.30 Uhr im Familienzentrum „Kleine Forscher“, Ringstraße in Baesweiler, Start Mittwoch, 11. Januar, 9 bis 10.30 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu in Herzogenrath-Ritzerfeld.

Infos unter Telefon 02402/95560