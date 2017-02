KG Schaufenberg: Damen- und Herrensitzung mal „anders“

Alsdorf. Nach der Kostümsitzung wartet die KG Schaufenberg jetzt mit zwei weiteren hochkarätigen Terminen auf: Seit drei Jahren schon gibt es „Die etwas andere Damensitzung“ und „Die etwas andere Herrensitzung“.

Damit es auch nach außen hin etwas „Anderes“ ist, finden diese inzwischen richtig gut besuchten Veranstaltungen im Cinetower an der Hubertusstraße 13 statt. Dies hat sich bewährt und findet am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr seine Fortsetzung mit der Damensitzung unter dem Motto „Eruuß us d‘ Köisch“. Dieser Sitzung schließt sich am Sonntag, 19. Februar, ab 11 Uhr, die Herrensitzung mit dem Motto „Eruuß us dr Püß“ an.

Bei beiden Sitzungen bieten die Schaufenberger Karnevalisten unter ihrem Präsidenten Armin Kehr ein erstklassiges Programm an. Die Damen und Herren können sich also wieder, wenn auch getrennt voneinander, auf einige karnevalistische Leckerbissen freuen.