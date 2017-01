Alsdorf.

Mit einer Doppelveranstaltung wartete am Samstag die KG Scharwache Alsdorf in der Stadthalle auf. Am späten Nachmittag kam es zur 18. Verleihung der närrischen Lore, die an Persönlichkeiten verliehen wird, die um das Brauchtum Karneval Verdienste erworben haben.