Würselen/Kerkrade.

Die Gemeinde Kerkrade will in Zukunft mit dem Rhein-Maas-Klinikum (RMK) zusammenarbeiten, das hat der Bürgermeister der Gemeinde, Jos Som, auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Wie genau die Kooperation aussehen soll, ist noch unklar. In den kommenden Wochen sollen mit der Geschäftsführung des Krankenhauses Gespräche geführt und Informationen ausgetauscht werden.