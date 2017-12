Nordkreis - Kein lohnendes Geschäft: AVV schließt Verkaufsstelle in Kohlscheid

Nordkreis.

Metin Sak (54) betreibt in Kohlscheid an der Südstraße einen Kiosk. Seit mehr als 30 Jahren werden dort neben Süßigkeiten, Zeitschriften und Tabakwaren auch AVV-Bus- und Bahnkarten verkauft. Jetzt will die Aseag die Vorverkaufsstelle allerdings schließen. Bereits ab Januar soll es in Saks Einzelhandel keine Tickets mehr zu kaufen geben. Der Grund: Es lohne sich für die Aseag schlichtweg nicht.