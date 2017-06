Herzogenrath.

Das Hallenbad in Kohlscheid ist längst Geschichte, das Schwimmbad in Herzogenrath seit Mai geschlossen: Es sieht mau aus in der Bäderlandschaft. Ein passender Augenblick für einen Vorschlag für ein neues Bäderkonzept – dachten sich wohl Grüne, Linke, Piraten und die Unabhängige Bürgerliste. Unterstützt werden sie von fünf verschiedenen Vereinen und Klubs aus Herzogenrath.