Herzogenrath.

„Es kommt auf den richtigen Augenblick an, in dem man abdrückt, das dauert manchmal ganz schön lange“, erzählt Karl Peters. Er ist passionierter Fotograf, ja Fotokünstler. Für jedes seiner Werke wendet er die Zeit auf, die es braucht. „Manchmal hat man aber auch ganz schön Glück und erwischt einfach den richtigen Moment“, betont der 79-Jährige. Seine aktuelle Ausstellung im Forum für Kunst und Kultur in Herzogenrath im Eurodebahnhof ist wie ein fotografisches Tagebuch. Zu sehen sind in einem Raum seine Examensarbeiten von 1966, im anderen Erinnerungen an Reisen in die USA nach New York und Beverly Hills.