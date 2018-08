Würselen - Junge Randaliererin tritt Polizistin ins Gesicht

Würselen. Eine betrunkene junge Frau hat am Dienstagabend in Würselen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Beamten sie abführen wollten, trat sie einer Polizistin so heftig ins Gesicht, dass die Beamtin dienstunfähig ist.

Gegen 21.25 Uhr randalierte die 24-Jährige im Recker-Park an der Krefelder Straße, pöbelte Passanten an und beleidigte sie. Als sie sich trotz mehrfacher Aufforderung der gerufenen Polizisten nicht beruhigte, nahmen die sie in Gewahrsam.

Als sie sich in den Streifenwagen setzen sollte, leistete die Frau heftigen Widerstand. Mehrere Male trat sie dabei einer Beamtin mit voller Kraft ins Gesicht. Die Polizistin wurde so schwer verletzt, dass sie auch zwei Tage danach noch nicht wieder dienstfähig war.

Die Randaliererin konnte überwältigt, vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.