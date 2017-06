Würselen.

Als Purum Kim begann, die Klarinette zu spielen, wusste das Publikum in der Martin-Luther-Kirche, das eine ganz besondere Solistin das Darmstädter Konzert, das Konzert für Klarinette und Orchester in Es-Dur, spielen würde. Technisch und tonlich sehr gut, war die 26-jährige Süd-Koreanerin an diesem Abend Teil des Konzertes vom Kammermusikkreis Würselen.