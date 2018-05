Baesweiler - Irritation um Mülltonnen in Baesweiler

Baesweiler.

Seit Monaten sind die Bauarbeiten an der Fidelisstraße in Baesweiler in vollem Gange. Und genau so lange gibt es laut Anwohner Harald Dolata Probleme bei der Leerung der Mülltonnen. „Der Müll wird nicht einfach nicht abgeholt, die Fahrzeuge kommen an den falschen Tagen oder gar nicht“, hat er sich bei unserer Zeitung beschwert.