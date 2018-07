Seit 2001 Atelier in Düsseldorf

Renato Santarossa (Bild) stammt aus dem italienischen Bolzano. Nach Abschluss des Bauingenieurstudiums arbeitete er im erlernten Beruf in Italien und in Deutschland, 1969 bis 1975 war er künstlerischer Leiter bei „ Studio W. Derix“ – Atelier für Mosaik Glasgestaltung. Er fungierte als Kunstberater (Art Consulting). Seit 1976 ist er freischaffender Künstler. Er hatte Ateliers in Köln, Padua und Rom, seit 2001 hat er ein Atelier in Düsseldorf.

www.renato-santarossa.com