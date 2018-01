Streuobstwiesen und begrünte Dächer

Was die Stadt außerhalb der Anregungen tun kann, um Lebensräume für Insekten zu erhalten, erklärte der Technische Beigeordnete Ragnar Migenda auf verschiedene Nachfragen. „Denkbar ist vieles, das ist aber ein sehr aufwendiger Kommunikationsprozess“, sagte er. Angesichts fehlender Ermächtigungsgrundlagen könne die Stadt auf Privatgrundstücken nur wenig bewirken, denkbar wären aber beispielsweise Festschreibungen in Bebauungsplänen. So könnten beispielsweise ohnehin vorgesehene Flachdächer zwingend begrünt werden. Zudem sei die Stadt Herzogenrath als Nabu-Naturwaldgemeinde zu einer „nachhaltigen und an ökologischen Belangen ausgerichteten Forstwirtschaft“ verpflichtet, wie die Sitzungsvorlage der Verwaltung aufführte.

Dazu gehöre beispielsweise die Aufforstung von Brachflächen ausschließlich mit heimischen Insektennährhölzern, die Einrichtung von Streuobstwiesen oder die Ausweitung von Wildblumenwiesen. Hier sei innerhalb von fünf Jahren eine Verdreifachung entsprechender Flächen auf rund 5000 Quadratmeter im Jahr 2017 erfolgt. Aktuell würden bereits thermische Verfahren zur Unkrautbeseitigung, Heckenpflanzungen und weitere Maßnahmen eingesetzt. Das zeige, dass der Verwaltung das Problem bekannt sei, „und dieses Thema im Rahmen des Möglichen einen großen Raum der täglichen Arbeit einnimmt.“