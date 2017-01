In Herzogenraths Stadtrat sitzen jetzt sieben Fraktionen Von: Beatrix Oprée

Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2017, 18:07 Uhr

Herzogenrath. „Same procedure as last year” heißt es in der Rodastadt schon in der ersten Ratssitzung im neuen Jahr, die für Dienstag, 24. Januar, anberaumt ist. Will heißen: Der Stadtrat wird schon wieder nahezu alle Ausschüsse auflösen, neu bilden und neu besetzen müssen.