Würselen - In der Kirche St. Marien Scherberg wird die letzte Messe gefeiert

Würselen. Am 19. September 1928 wurde in der Gemarkung Scherberg die lang ersehnte Kirche mit dem Patronat der Heiligen Jungfrau Maria konsekriert und die erste Heilige Messe dort gefeiert. Im Laufe ihrer Geschichte erlebten die kleine Gemeinde und auch das Gotteshaus selbst viele Veränderungen.

Am Samstag, 30. Dezember, wird die tiefste Veränderung stattfinden. Sie betrifft nicht nur die Christen in Scherberg, sondern auch die ganze katholische Kirche in Würselen. An diesem Tag findet in der Kirche St. Marien um 17 Uhr die letzte heilige Messe statt.

Am Ende des Gottesdienstes wird Domkapitular Rolf-Peter Cremer im Auftrag des Bischofs Dr. Helmut Dieser die Entwidmungsurkunde verlesen, das Ewige Licht auslöschen und die Reliquien des Altares empfangen. Damit endet eine Geschichte, die vor 91 Jahren begonnen hatte. Im Anschluss an die Messe sind alle Besucher zur Begegnung eingeladen. Um 20 Uhr wird die Übertragung des Allerheiligsten von St. Marien in die Pfarrkirche St. Sebastian in einer stillen Prozession erfolgen.