Alsdorf.

Die Fälle von Vandalismus, Vermüllung und zuletzt auch diffamierender Äußerungen gegen Mitglieder der Feuerwehr am Hoengener Gerätehaus haben in jüngster Vergangenheit massiv zugenommen: Die Gegensprechanlage am Eingang wurde zerstört, der Briefkasten rausgerissen, Rolltore beschmiert und im weiteren Umkreis Glasflaschen zertrümmert und anderer Müll zurückgelassen.