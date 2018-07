Würselen - Im Würselener Familienzentrum sind auch die Väter in Bewegung

Würselen. Väter spielen eine wichtige Rolle im Leben von ihren Kindern. Sie interessieren sich für die Entwicklung ihrer Sprösslinge und wollen sich auch mit anderen Vätern darüber unterhalten und ihre Erfahrungen austauschen.

Das nahmen die Erzieherinnen des städtischen Familienzentrums Lebens-Spiel-Raum zum Anlass, einen Tag im Juni ausschließlich den Vätern zu widmen.

„Gerade der Kindergarten hat als erste Institution des Kindes die größte Chance, die Väter mit in die Kleinkindpädagogik einzubeziehen und Interesse an der Zusammenarbeit zu wecken“, so Leiterin Renate Rütters, die sich über die gute Resonanz sehr freute.

Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde mit einem Fitnessprogramm gestartet, das speziell für Väter und Kinder von den Fitnesscoaches Sven und Cally von der „MuskelManufaktur“ in Würselen vorbereitet wurde und großen Anklang bei allen Beteiligten fand. Die „MuskelManufaktur“ gehört zu den Kooperationspartnern des Familienzentrums und wird in Kürze unter anderem auch ein Vater-Kind-Training in der Einrichtung anbieten.

Die Väter erhielten an dem Tag einen Einblick in den Kindergartenalltag, der ihnen sonst aufgrund ihrer Berufstätigkeit vielfach nicht möglich ist. Gemeinsam mit ihren Kindern nutzten sie eifrig die Gruppenräume und die zusätzlichen verschiedenen Spielbereiche, machten gemeinsame Handabdrücke und hatten schließlich Gelegenheit zum zwischenmenschlichen Austausch mit den Erzieherinnen und anderen Vätern.