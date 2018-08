Ausstellung im Pfarrheim von St. Pius X.

Die Holzschnitte aus dem Fundus von Pfarrer Heinz-Josef Lambertz, bei denen man sehen kann, wie Holzschnittkunst funktioniert, können im Pfarrheim an der Ahornstraße 12 noch bis zum 25. September besichtigt werden. Die nächste „Pius am Mittwoch“-Veranstaltung findet am 26. September, 19.30 Uhr, statt. Zu Gast sind Christopher White und Jonas Seeberg mit Werken von Beethoven, Mozart und Kodaly.