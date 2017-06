Baesweiler.

In vielen Städten und Gemeinden mangelt es immer noch an flächendeckender Breitbandversorgung. Anders in Baesweiler. „Die Stadt ist im Vergleich zu anderen Kommunen hervorragend aufgestellt“, lobte Helmut Frauenkorn vom Kölner Beratungsunternehmen „fnk-consult“ bei der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses.