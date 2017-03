Hunderte Tabletten Anabolika bei Polizeikontrolle gefunden

Herzogenrath. Nächtliche Polizeikontrollen können sich durchaus lohnen. So konnten zum Beispiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Herzogenrath 400 Tabletten anabole Steroide bei der Überprüfung eines 22-Jährigen gefunden werden.

Der Mann wurde gegen 0.10 Uhr auf der Roermonder Straße angehalten. Er kam aus den Niederlanden und gab an, einen Freund zum Flughafen gebracht zu haben. Da er anschließend durch widersprüchliche Angaben auffiel, wurde sein Fahrzeug durchsucht.

Ein Drogenspürhund belegte den Verdacht der Beamten: Er schlug an einer Wagentür an. In der Verkleidung der Tür konnte schließlich eine Plastiktüte mit vier Packungen mit je 100 Tabletten anabolen Steroiden gefunden werden. Der Beschuldigte behauptete, diese in Aachen erworben zu haben.

Wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz wurden die Tabletten beschlagnahmt und der Zollfahndung übergeben. Diese hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.