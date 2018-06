Nordkreis.

Puh, noch mal gut gegangen! Na, ja! Die Wiedergeburt des Weltmeisters war es nicht. Nach dem späten 2:1 der DFB-Auswahl am Samstag gegen Schweden fielen zwar die Ängste übers direkte Ausscheiden bei der WM spontan ab. Aber so richtig überzeugend sah das alles bei Fans, Spielern oder Trainern (noch) nicht aus. Was sagen Fußball-Fachleute aus dem Nordkreis zum Spiel.