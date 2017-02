Würselen.

Um sich bei Freunden des Karnevals zu bedanken, die sie bei der Pflege des bodenständigen Brauchtums auch in dieser Session wieder ideell und materiell unterstützen, hatten die „Hölze Päed“ zu einer Matinee eingeladen, die im Pfarrheim an der Luziastraße in der Regie des redegewandten Präsidenten Hans-Josef Bülles abwechslungsreich über die Bühne ging.