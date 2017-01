Höchste Auszeichnung des Alsdorfer Karnevals erhalten

Nordkreis. So eine Ordensverleihung erlebt man nicht alle Tage: Toni Klein, Vize-Präsident des Festkomitees Alsdorfer Karneval, erhielt nun aus den Händen seines karnevalistischen Vorgesetzten, Festkomitee-Präsident Klaus Mingers, die höchste Auszeichnung des Alsdorfer Karnevals, den „Närrischen Jumbo“.

„Toni Klein ist allen Karnevalisten ein Begriff. Der Karneval lebt von Menschen, wie Toni einer ist“, dankte Klaus Mingers seinem Vize. Seit 1999 ist Klein im Alsdorfer Karnerval verwurzelt. Zunächst arbeitete er noch vereinslos bei der Baugruppe der KG Prinzengarde mit. Im Jahre 2005 wurde Klein Mitglied der KG Prinzengarde Alsdorf und zog 2007 gemeinsam mit seiner Ehefrau Claudia als Prinzenpaar durch die Säle und Straßen. Von dieser Zeit an ist Toni Klein aus dem Alsdorfer Karneval nicht mehr wegzudenken.

Als Ehrenmitglied, Ehrensenator, Sponsor und Helfer in der Not ist der Geehrte mit allen Vereinen des Festkomitees Alsdorfer Karneval eng verbunden. „Wenn Toni helfen kann, ist er dabei“, sagte der Präsident. Aus dem Grund und als kleines Dankeschön stellten alle Vereine auch einen gemeinsamen Antrag auf eine Verleihung des Ordens – ein Novum in der langen Geschichte des Festkomitees.

Zu den ersten Gratulanten gehörten Prinzenführer Jürgen Körver, Zugleiter Stefan Heffels, Schatzmeister Harald Gilleßen, Geschäftsführerin Birgit Dammers und Prinzenführer Willi Wiedemann.