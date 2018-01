Alsdorf - HipHop-Kurse starten im Berufskolleg

Alsdorf. Neue HipHop-Kurse unter Leitung von Fouad Arif starten am Mittwoch, 21. Februar. Wie bisher finden die Kurse in der Gymnastikhalle des Berufskollegs am Heidweg statt.

Die Anmeldung erfolgt jedoch erstmals über den städtischen Kinder- und Jugendtreff „Altes Rathaus“ in Mariadorf. Ein Angebot richtet sich mittwochs jeweils von 18 bis 19 Uhr an Kinder von neun bis 12 Jahren, ein weiteres von 19 bis 20 Uhr an Jugendliche ab 13 Jahren.

Der Kurs umfasst jeweils zehn Termine. Gerade in diesem Jahr könnte die Teilnahme für Jugendliche besonders interessant werden, da in der ersten Herbstferienwoche vom 15. bis 21. Oktober, für interessierte Teilnehmer das Angebot besteht, an einem Tanzfilmprojekt teilzunehmen. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Jugendkunstschule „Aber Hallo“ angeboten.

Unter professioneller Anleitung können tanzbegeisterte Jugendliche zu einem jugendorientiertem Thema nicht nur HipHop Tänze erlernen! Unter dem Motto „Freizeit = freie Zeit?“ werden hier Choreografien und Filmbeiträge erarbeitet, die am Ende des Projektes als gemeinsames Ergebnis vor Publikum präsentiert werden sollen.

Infos und Anmeldungen

Infos zu den HipHop Kursen sowie zu dem Tanzfilmprojekt in den Herbstferien gibt Dagmar Schäfer unter Telefon 02404/65125. Dort sind auch Anmeldungen möglich.