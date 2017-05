Hilfe für Menschen mit Demenz Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2017, 13:17 Uhr

Herzogenrath. Demenz hat sich mittlerweile zu einer Volkskrankheit entwickelt. Betroffenheit zeigt sich in zwei Richtungen; bei den Menschen, die an Demenz erkranken und bei den Menschen, die diese begleiten. Viele Fragen stellen sich: Was ist überhaupt Demenz? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?