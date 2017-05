Herzogenrath.

Es hat schon eine lange Tradition und zieht die Besucher aus nah und fern in Scharen an: das Burgfest in Herzogenrath. Unter dem Motto „Burgfest, auf der Burg und in der City“, lädt Herzogenrath am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, die Bevölkerung ein. Gemeinsam haben die Stadt Herzogenrath, Burg Rode und der Gewerbeverein Herzogenrath das Fest vorbereitet.