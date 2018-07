Herzogenrath - Herzogenrather Gymnasium präentiert Medienkonzept

Herzogenrath. Das Medienkonzept des Gymnasiums Herzogenrath sowie die kooperative Zusammenarbeit zur Digitalisierung der Schulen zwischen dem Schulamt der Stadt Herzogenrath und den Schulen fand jetzt eine besondere Anerkennung durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Auf Einladung der Schulministerin Yvonne Gebauer haben Manfred Klein und Christian Taraschewski vom Gymnasium Herzogenrath sowie der Erste Beigeordnete und Stadtkämmerer sowie zugleich Bildungsdezernent der Stadt Herzogenrath Hubert Philippengracht bei der Auftaktveranstaltung des Schulministeriums zur „Digitaloffensive Schule NRW“ in Köln ihre Zusammenarbeit und das Medienkonzept vorgestellt. Mit der Digitaloffensive Schule NRW möchte das Land NRW die Ziele und Maßnahmen zum Lernen im digitalen Wandel sowie vorbildliche schulisch-kommunale Praxisbeispiele präsentieren.

„Anerkennung der Arbeit“

„Das wir vor mehr als 500 Verantwortlichen des Ministeriums, der Städte und Gemeinden sowie Vertretern aus den Schulen aus ganz Nordrhein-Westfalen unsere Kooperation zur Digitalisierung der Schulen in Herzogenrath sowie das Medienkonzept des Gymnasiums vorstellen durften, ist eine große Anerkennung für unsere Arbeit“ freut sich Philippengracht über die Einladung und die positive Resonanz nach der Veranstaltung. „Alle Schulen haben zwischenzeitlich ihre Medienkonzepte erstellt. Wir beteiligen uns an einer Ausschreibung für den Breitbandausbau und streben den flächendeckenden W-LAN-Ausbau in allen Schulen bis zum Ende des Jahres an.“