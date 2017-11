Herzogenrath wählt seine Sportler des Jahres

Herzogenrath. Es ist längst eine beliebte Tradition: Eingebettet in ein attraktives Unterhaltungsprogramm werden im Rahmen des alljährlichen Balls des Sports neben Sportlern für ihre Leistungen auch langjährig tätige Vereinsehrenamtler für ihren Einsatz belohnt. Am Samstag, 18. November, ist es wieder soweit.

Ein Gremium aus Sportvereinen, Stadtverwaltung und Politik hat darüber hinaus in den Kategorien Sportler, Mannschaft und Jugendsportler jeweils Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert.

Die Abstimmung erfolgt über die Internetseite des Stadtsportverbands. Jeder Haushalt mit Internetanschluss kann dort seine Favoriten bestimmen. Dann wird es spannend: Bekanntgabe und Auszeichnung erfolgen im Verlaufe des Balls.

Und der steigt in der Aula des Schulzentrums an der Bardenberger Straße 72. Einlass am 18. November ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Als Programmpunkte angekündigt sind unter anderem Comedian Jürgen B. Hausmann, die Stimmungssänger „Kaafsäck“ aus Dürwiß, Schlagersängerin und Musicaldarstellerin Alex Rosenrot sowie Unterhaltungskünstler Dr. Musikus. Da dürfte wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein. Zu allem spielt die Sunshine-Band auf.

Eintrittskarten für den Ball des Sports sind zum Preis von 7,50 Euro erhältlich im Foyer des Rathauses, Rathausplatz 1, sowie unter der Ticket-Hotline Telefon 0160/ 97374527 oder online unter info@stadtsport-herzogenrath.com.