Herrscher über kleine Narren

Alsdorf. In der gut besuchten Stadthalle war es wieder soweit. Prinz Roman I. (Biedebach) und Prinzessin Anna-Lena (Becker) wurden proklamiert. Die Insignien für die Herrschaft wurden von Festkomitee-Präsident Klaus Mingers (Prinzenkette), dem nun Ex-Kinderprinzen Joel Heinrich (Prinzenkappe) und Bürgermeister Alfred Sonders (Zepter und Stadtschlüssel) überreicht.

Nachdem sie nun alles zur Ausübung des Amtes erhalten haben, zeigten die beiden, was in ihnen steckt. Nach einer gemeinsamen Ansprache an ihr altersgemischtes Narrenvolk präsentierten sie gemeinsam mit Ihrer Piraten-Crew ihr Bühnenstück getreu dem Motto: „Alaaf der Narretei, Alsdorfer Piraten feiern wild und frei.“

Die Gefolgekinder Christian Schlösser, Adrian Lederer, Cindy Vitten, Chantall Heran, Fabian Bautz, Gina Heinrich, Alina Frey, Fabienne Frey und Joel Heinrich bilden die „gefährliche“ Piratenmannschaft.

Auch wieder mit dabei war natürlich die eigene Tanzgarde des Festkomitee Alsdorfer Karneval Abteilung Kinderkarneval (kurz FAKAK), die passend zum Motto einen Tanz präsentierten. Natürlich durfte der Till, das Maskottchen des Kinderkarnevals, nicht fehlen. In diesem Jahr gibt es einen Till (Elyas Nießen) und eine Tilline (Pia Heinrich).

Ihre Aufwartung machte dem Alsdorfer Kinderprinzenpaar, das Stadtprinzenpaar Dirk I. und Sabine (Jung) mit Gefolge, das Kellersberger Grafenpaar Jean I. und Claudia (Schulze) mit Gefolge, das Kinderprinzenpaar aus Hoengen-Mariadorf-Warden-Begau Dustin I. und Leonie sowie einige Vertreter der dem Festkomitee angeschlossenen Vereine.