Würselen.

Sportlich startete man in Würselen auch in diesem Jahr mit der beliebten Sportler-Matinee. Die Aula der städtischen Realschule war sehr gut gefüllt, und Bürgermeister Arno Nelles sowie Günter Kuckelkorn, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, zeigten sich sichtlich erfreut über so viel Resonanz.